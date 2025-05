Presshub: Contractul blatului electoral dintre George Simion si Marcel Ciolacu nu a fost raportat de AUR la Autoritatea Electorala

22:30

Peste 1,700 de oameni au fost evacuati spre zone mai inalte in Chile si Argentina, dupa ce autoritatile chiliene au emis o alerta de tsunami in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade in largul coastei de sud a tarii, potrivit BBC. Cutremurul a avt loc in Stramtoarea Drake, intre Capul Horn, aflat in...