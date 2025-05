10.000 de rățuște se vor întrece pe Crișul Repede, în Oradea, de 1 iunie

08:20

"Începând cu 30 iunie 2025, Cetatea Oradea se transformă în "The Europe’s Startup Fortress" - un loc inedit unde fondatori, investitori şi mentori din întreaga Europă vor crea, valida şi lansa startup-uri de nouă generaţie". Este noua ediţie Bright Labs, un program intensiv de 100 de zile organizat de Make IT in Oradea şi gândit special pentru fondatori aflaţi la început de drum. Înscrierile au început deja şi sunt deschise până pe 16 mai.