George Simion a mers la vot însoțit de Călin Georgescu: Președintele AUR: „Am votat cu Călin Georgescu”

07:10

Kievul a introdus noi stimulente pentru cei sub 25 de ani, într-un efort de a repopula linia frontului, în contextul în care războiul nu dă semne că s-ar încheia prea curând. Deși 10.000 de tineri și-au exprimat inițial interesul pentru a se înrola în armata ucraineană, mai puțin de 500 au făcut-o, a declarat un consilier al președintelui Volodimir Zelenski. Există însă informații că alți 1.500 de tineri sub 25 de ani se află în procesul de a se alătura trupelor trimise să țină piept soldaților ruși, arată The Guardian.