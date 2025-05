Crin Antonescu își recunoaște înfrângerea, dar nu le recomandă clar susținătorilor cu cine să voteze în turul doi

09:20

Antrenorul celor de la Universitatea Cluj, sau Șepcile Roșii, cum tradițional li se mai spune, a oferit o declarație bizară după eșecul din marele derbi clujean cu CFR Cluj, scor 0-1 în runda curentă de play-off. Cei de la U Cluj au ajuns în premieră în istoria lor în play-off și acum ocupă locul 4, … The post Ioan Ovidiu Sabău „refuză” participarea în cupele europene pentru U Cluj: „Mai mult ne încurcă” appeared first on spotmedia.ro.