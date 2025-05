Medicii amenință cu demisia „în bloc”, dacă nu vor fi plătiți conform legii pentru orele de gardă

20:10

Producătorii români Ioana Lascăr și Radu Stancu vor fi prezenți la Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2025, în cadrul căruia vor avea loc proiecțiile lungmetrajului O RISO E A FACA/ I ONLY REST IN THE STORM/ MÂINE VA FI O NOUĂ ZI, regizat de Pedro Pinho și coprodus de compania deFilm, Still Moving (Franța), Bubbles Project (Brazilia) și produs de companiile Uma Pedra no Sapato și Terratreme Filmes (Portugalia).