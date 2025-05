Domnul Ciolacu, un incapabil de mare forță

10:10

Gigantul tehnologic Apple a raportat joi rezultate financiare peste așteptări pentru primele trei luni ale anului, dar a tras și un semnal de alarmă: noile tarife vamale impuse de SUA ar putea adăuga costuri serioase în trimestrele următoare, afectând inclusiv lanțurile sale globale de aprovizionare. AFP relatează că într-o conferință telefonică, Tim Cook, directorul general […]