Inspector superior din cadrul ANAF, reținut de DNA. Procurorii îl acuză de trafic de influență

20:10

Grupul francez de lux Chanel va continua să investească masiv în acest an, bazându-se pe buzunarele sale adânci în timp ce alți jucători din sector se retrag, cu planuri pentru noi magazine în China și Statele Unite, în ciuda volatilității de pe ambele piețe. „Continuăm să navigăm în vremuri foarte incerte", a declarat pentru Reuters