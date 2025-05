„Rămâi din vară la FCSB?” Răspunsul tranşant al lui Elias Charalambous înainte de derby-ul cu Dinamo

17:50

Mihai Stoica a venit cu replica, după ce a fost numit „vasal” de Marius Șumudică. Oficialul de la FCSB a recunoscut că nu a fost deranjat de acest apelativ și chiar l-a invitat pe antrenorul rivalei Rapid la o „confruntare” în direct. Mihai Stoica a mai transmis că Marius Șumudică a „exagerat” atunci când a […] The post Mihai Stoica, replică acidă după ce a fost numit „vasal” de Marius Șumudică: „Să pățească ce am pățit și noi” appeared first on Antena Sport.