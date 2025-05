„Fără atitudine” Ionel Dănciulescu, mesaj dur pentru jucătorii de la Dinamo după 1-3 cu FCSB: „Nu înțeleg”

08:50

Dacă ați văzut începutul cursei de sprint din Miami, veți fi observat că, deși pista nu era foarte udă, jerbele de stropi ridicate de mașini erau impresionante. Piloții s-au plâns de acest lucru și în comunicarea radio. "Vizibilitatea e cu-adevărat cea mai proastă de care am avut vreodată parte într-o mașină de curse", a spus […]