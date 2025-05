Daniel Bîrligea, „săgeţi” către câini înainte de FCSB – Dinamo: „Obiectivul lor e doar să ne bată”

08:20

Şefii celor de la CFR Cluj nu îl abandonează pe Dan Petrescu. Antrenorul formaţiei din Gruia a cerut transferuri pentru sezonul viitor, iar preşedintele clubului, Cristi Balaj a reacţionat. Urmează mutări importante la echipa ardeleană în funcţie de ce obiectiv se va realiza pe finalul acestui sezon. Dan Petrescu a spus că are nevoie de […]