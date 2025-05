Doar judecatorii il mai pot opri: 18 state americane au dat in judecata administratia Trump din cauza blocarii energiei din vant

19:10

George Simion, care se fereste de jurnalistii din Romania, i-a acordat luni un interviu conspirationistului american Steve Bannon, laudandu-se ca „i-am spulberat pe globalisti in Romania”. „I-am spulberat total pe globalisti in Romania. Am castigat, am obtinut 40% dintre voturi iar oponentul meu a avut doar 20%. Romanii il iubesc pe Donald Trump, am castigat...