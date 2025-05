Juri Cisotti, gol anulat cu Dinamo, chiar de ziua lui! Târnovanu „explodase”! Ce au arătat liniile VAR

09:50

Golden State Warriors şi-a arătat experienta superioară şi a evitat colapsul, după ce a fost egalată la 3 într-o serie cu Rockets în care a avut avantaj de 3-1. Golden State se impune la Toyota Center din Houston şi avanseaza in semifinalele Vestului unde urmeaza sa intalneasca Minnesota Timberwolves. Buddy Hield a făcut meciul carierei […] The post Golden State Warriors Houston Rockets – 103-89. Warriors, în semifinalele Conferinţei de Vest appeared first on Antena Sport.