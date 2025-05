Jucării sexuale și cosmetice explozive. Povestea din spatele complotului coletelor DHL orghestrat de GRU

19:00

Rusia consideră că are a doua armată a lumii, după cea a Statelor Unite. Pe hârtie, această ipoteză este corectă. La capitolul arme nucleare, de exemplu, rușii sunt chiar pe primul loc. Dar, în realitate și după mai bine de trei ani de război de uzură în Ucraina, armata rusă are deficiențe uriașe, pe care propaganda rusă încearcă să le țină la secret. Dar cum fiecare soldat are cel puțin un telefon conectat la Internet și cont de Telegram, pe social media apar mereu și ...