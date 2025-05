DOCUMENT Acționarii Axionet IoT, chemați să aprobe și revocarea lui Dan Ostahie din funcția de administrator, cu acuzații

Acționarii Axionet IoT, furnizor de servicii și integrator de soluții machine to machine și internet of things, în acționariatul căruia sunt prezenți omul de afaceri Dan Ostahie, proprietarul retailerului electroIT Altex, și SSIF BRK Financial Group Cluj-Napoca, sunt chemați în Adunare Generală Ordinară să aprobe, printre altele, și revocarea lui Ostahie din funcția de administrator, în convocatorul prezentat public fiind invocate o serie de acuzații la adresa acestuia.

