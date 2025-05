Alex Pop s-a „rupt” în derby-ul FCSB – Dinamo! Final de sezon pentru jucătorul lui Kopic

11:00

Marius Şumudică are o relaţie din ce în ce mai tensionată cu şefii celor de la Rapid. După victoria de la Craiova, antrenorul l-a atacat pe acţionarul minoritar, Victor Angelescu. Şi acum, tehnicianul a avut un dialog extrem de dur, de la distanţă, cu cei din conducere. Nu i-a pronunţat direct numele acţionarului, dar ruptura […] The post Marius Şumudică, ultimatum pentru şefii de la Rapid! Ce l-a scos din sărite pe antrenor: „Să se oprească” appeared first on Antena Sport.