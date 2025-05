Alegătorii îi cer lui Simion să facă 'România măreaţă din nou'

20:50

Preşedintele american Donald Trump a declarat că a avut luni o conversaţie telefonică and #39;foarte productivă and #39; cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a invitat în vizită în Statele Unite, şi a afirmat că doreşte să lucreze cu acesta pentru and #39;a pune capăt războiului ridicol, însă mortal, dintre Rusia şi Ucraina and #39;, relatează presa internaţională.