Ovidiu Burcă nu a iertat-o pe Dinamo: „Am văzut LIMITELE lor! Există un complex!” » Raul Rusescu, uluit în platou: „Ceva incredibil!”

Cătălin Cîrjan, 22 de ani, a comentat înfrângerea cu FCSB, 1-3 în Derby de România. „Și-au dorit mai mult, au câștigat foarte multe dueluri în prima repriză. Nu putem arăta în halul ăsta! În a doua parte am ieșit mai bine, am marcat, ne-am creat câteva ocazii, dar a fost prea târziu. Trebuie să analizăm meciul și să ne gândim fiecare la ce am făcut bine și ce am făcut rău.Nu am câștigat duelurile. ...