Curtea de apel din SUA respinge cererea lui Trump de a revoca statutul a mii de migranţi care trăiesc în Statele Unite

Preşedintele interimar al USR, Dominic Fritz, afirmă că gestul PSD de a renunţa la şefia Guvernului este unul tardiv, el fiind de părere că ”poate nu am fi în situaţia în care suntem dacă acest act de responsabilitate ar fi venit mai repede”. El consideră că până la al doilea tur al scrutinului prezidenţial partidele nu vor propune o formulă de guvernare, Fritz adăugând că ”e evident că România are nevoie de un guvern care îşi asumă decizii, care livrează rezultate în reformarea statului şi asta, de principiu, înseamnă un guvern care are şi o majoritate în Parlament”.