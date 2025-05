„Dobânzi zero” – o idee populistă care poate duce România în haos economic

00:50

Crin Antonescu și-a recunoscut înfrângerea. Acesta a ieșit penibil din politică, a doua oară. „Am făcut my best. Atât s-a putut. Nu am niciun angajament față de niciun partid.", a declarat Antonescu. Vă reamintim, înainte de alegeri i s-a cerut să se retragă în favoarea lui Ilie Bolojan, dar a […]