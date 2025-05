Bolojan e-n toate: Documentele Consiliului Județean Bihor poartă încă semnătura fostului președinte

16:00

Mai multe site-uri, inclusiv al Guvernului, al unor ministere, al lui Nicușor Dan și al lui Crin Antonescu, au fost duminică ținta unor atacuri cibernetice revendicate de gruparea pro-rusă de hackeri NoName057. Duminică după amiaza, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a informat că site-urile în cauză sunt funcționale, adăugând un mesaj cu trimitere la Star Wars: „May the Force be with you”.