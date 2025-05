Evoluția cazinourilor online: De la primii ani la viitorul digital

09:10

Trei victime într-un accident rutier produs pe bulevardul C. A. Rosetti. Pe bulevardul C. A. Rosetti din Iași a avut loc în această dimineață un accident în care au fost implicate două mașini și trei persoane au fost rănite. Starea victimelor nu este cunoscută deocamdată. Citiți și Tragedie pe șosea: Tânăr în stare critică după [...] The post Trei victime într-un accident rutier produs pe bulevardul C. A. Rosetti first appeared on IasiTV Life.