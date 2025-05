Incident șocant: bărbat reținut după ce a împușcat un câine

06:40

Ieșenii sunt așteptați în perioada 21-23 mai a.c. la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Constantin Arvinte”. Prima reprezentație va avea loc miercuri, 21 mai, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, la Voinești, locul nașterii maestrului Constantin Arvinte. Pe 21, 22 și 23 mai, începând cu orele 18:30, ieșenii sunt așteptați [...] The post Iașul găzduiește a VI-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Constantin Arvinte” (21-23 mai) first appeared on IasiTV Life.