Începe Festivalul Filmului European 2025: cinema, diversitate, dialog

Spectacolul "Egiptul Antic - Sub Privirile Zeilor" va avea premiera la MINA - Museum of Immersive New Art, în 17 mai, de Noaptea Muzeelor. Această experienţă vizuală şi auditivă aduce în prim-plan legendele, zeităţile, ritualurile şi misterele fascinante ale unei civilizaţii milenare, într-un format captivant şi accesibil tuturor vârstelor.