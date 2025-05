Nicuşor Dan: Indiferent cine câştigă preşedinţia României, nu e oportun pentru România să organizăm alegeri anticipate, suntem într-o situaţie de instabilitate de mai bine de un an

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Nicuşor Dan a declarat, marţi, că indiferent cine câştigă preşedinţia României, nu e oportun pentru România să organizăm alegeri anticipate, pentru că suntem într-o situaţie de instabilitate de mai bine de un an. El a mai spus că România are un Parlament care mai are trei ani şi jumătate de mandat şi preşedintele trebuie să colaboreze cu acest parlament pentru a da o formulă guvernamentală.

