Schimb semnificativ de prizonieri între Rusia și Ucraina. Fiecare a eliberat câte 205 militari ținuți în captivitate, cu două zile înaintea armistițiului anunțat de Vladimir Putin.

10:30

Elena Lasconi a postat un scurt videoclip pe Facebook în care și-a anunțat demisia. Clipul este însoțit de mesajul: “A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcția de președinte USR. Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a […]