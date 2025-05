Câți candidați din România au câștigat alegerile prezidențiale după ce au fost pe locul doi în primul tur?

19:40

Sascha Huber, cunoscut influencer de fitness în vârstă de 32 de ani, ia parte la un experiment radical: să petreacă 100 de ore îngropat sub pământ, fără lumină, cu resurse limitate și complet izolat de lume. Experiența face parte din noul serial-documentar „Deep Down – The Buried”, lansat de platfor