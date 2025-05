Preţul petrolului urcă cu 4% pe fondul cererii crescute din Europa şi China şi al tensiunilor din Orientul Mijlociu

05:10

Cardinalii au încheiat marţi întâlnirile pre-conclav, încercând să identifice un posibil nou papă care să-i succeadă Papei Francisc şi să facă Biserica Catolică, care are o istorie de două milenii, credibilă şi relevantă în ziua de azi, în special pentru tineri, relatează The Associated Press (AP).