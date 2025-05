Eroul lui Inter, în meciul nebun cu Barcelon a dat declaraţia serii: „Totul parcă s-a întunecat”

11:30

Veşti extrem de importante legate de cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs. Fluieraşul din Carei are mari şanse de a arbitra finala Champions League din acest sezon. Asta pentru că nu a fost delegat la niciuna dintre semifinalele competiţiei care vor avea loc azi şi mâine. Istvan Kovacs este unul dintre marii favoriţi pentru […] The post Istvan Kovacs, aproape de lovitura carierei! Ce şanse are să conducă finala Champions League appeared first on Antena Sport.