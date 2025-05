Francesco Baiano a dat verdictul: „Cristi Chivu va rămâne la Parma şi în sezonul viitor”

17:50

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, marţi, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 6.009.593 de euro, în timp ce Irina Begu a pierdut în primul tur. Jaqueline Cristian (26 ani, 74 WTA) a dispus de americanca Alycia Parks (24 ani, 51 WTA), cu […]