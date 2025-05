Charles al III-lea şi Camilla au prezentat două noi portrete oficiale pentru a doua aniversare a încoronării lor

09:00

Conclavul pentru alegerea următorului papă va fi cel mai divers din punct de vedere geografic din istorie. Nu există nicio regulă care să impună cardinalilor care aleg un nou papă să voteze într-un anumit mod în funcţie de naţionalitatea sau regiunea lor. Însă înţelegerea componenţei conclavului din punct de vedere geografic poate ajuta la explicarea unor priorităţi ale acestora în momentul în care vor deschide, miercuri, adunarea lor pentru a alege un nou lider al Bisericii Catolice, care numără 1,4 miliarde de credincioşi, scrie The Associated Press.