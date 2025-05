Asociația „Cred în România” lansează a doua ediție a competiției „Catalizator” – cele mai consistente premii dedicate tinerilor artiști

22:00

În condiţiile în care libertatea mass-mediei este un pilon esențial al tuturor democrațiilor, iar România se vrea a […] preşedinta POT, Anamaria Gavrilă, face ameninţări la adresa jurnaliştilor din Parlament: Sunteţi o specie pe cale de dispariţie! Abia astept să vă văd GONE!