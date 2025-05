Atac cu toporul la Universitatea din Varsovia. O persoana a murit si una a fost ranita. Agresorul a fost retinut

15:40

Miercuri, 7 mai, a inceput o audiere la Curtea Penala Centrala din Londra in cazul mai multor cetateni bulgari, care sunt acuzati ca au intreprins operatiuni de spionaj in Regatul Unit, in Austria, in Spania, in Germania si in Muntenegru, vizand in special disidenti ai Kremlinului si jurnalisti, relateaza agentia Associated Press. O audiere a...