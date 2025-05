„Vă iubesc. Pe curând!” Crin Antonescu își ia adio de la mobilizarea electorală

12:10

Meteorologii au emis o informare care anunţă că vremea se va răci accentuat. În toată ţara se aşteaptă ploi torenţiale, cu descărcări electrice şi intensificări ale vântului. În plus, avem şi o avertizare de tip cod galben de ploi şi furtuni, pentru judele din nordul Dobrogei, nord-estul Munteniei, sudul Moldovei şi zona Carpaţilor de Curbură. … The post Vremea se răcește accentuat. Ploi torențiale, cu tunete și fulgere în toată țara appeared first on spotmedia.ro.