VIDEO LIVE Dezbatere George Simion – Nicușor Dan. Ce promit candidații – atacuri în rafală

17:20

Sociologul Marius Pieleanu (Avangarde) a anuntat, joi, la Antena 3 in ce conditii poate Nicusor Dan sa castige alegerile prezidentiale din 18 mai. „Daca duminica seara, la ora 21,00, Nicusor Dan are 53% in tara si George Simion 47%, atunci castiga indiferent de votul din diaspora. Daca Nicusor Dan are 52% in tara, iar Simion […] Calculele lui Pieleanu:Dacă Nicușor Dan obține 53% în țară, votul diasporei nu îl mai poate scoate câștigător pe Simion