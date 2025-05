BURSELE LUMII Avans pe pieţele de acţiuni

19:40

Preşedintele chinez Xi Jinping, în vizită la Moscova pentru manifestările care marchează împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste, i-a spus joi omologului său rus Vladimir Putin că ţările lor ar trebui să fie and #39;prieteni de oţel and #39;, cei doi lideri angajându-se să ridice cooperarea la un nou nivel şi să contracareze and #39;decis and #39; influenţa Statelor Unite, transmite Reuters.