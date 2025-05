Duel încins la prima dezbatere TV înainte de turul 2. Simion, despre haosul economic: Am fost acuzat pe nedrept de o grămadă de lucruri. Nicușor Dan: Proiectați doar haos

15:50

Piața valutară globală – cunoscută sub acronimul FX (foreign exchange) – revine în centrul atenției după o perioadă lungă de aparentă liniște. După cum notează Financial Times, FX seems to be getting fun again, adică „piața valutară pare să devină din nou distractivă” – o formulare care sugerează reapariția tensiunilor, oportunităților și riscurilor care o … The post „Leul românesc intră în horă” – analiză Financial Times despre „distracția” de pe piața noastră valutară appeared first on spotmedia.ro.