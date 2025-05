Ungaria s-a suparat dupa ce Ucraina i-a prins agentii: expulzeaza 2 diplomati ucraineni pentru spionaj

16:40

Cel putin doua persoane au fost ucise si 12 ranite in urma atacurilor rusesti desfasurate in Ucraina in ultimele 24 de ore, au raportat oficialii regionali pe 9 mai, in ciuda armistitiului de Ziua Victoriei anuntat de Moscova. Desi Moscova a declarat pe 28 aprilie ca va suspenda toate actiunile militare in perioada 8–11 mai,...