Trump propune o pauză de 30 de zile în conflictul din Ucraina şi avertizează Rusia cu noi sancţiuni

Fostul candidat al alianţei PSD-PNL-UDMR la prezidenţiale, Crin Antonescu, susţine că nu vrea să fie luat "cu arcanul mobilizării generale", el precizând că are propria alegere "între demagogi de joasă speţă care urmează să distrugă România mea şi securistoizii (aceiaşi + dl. Nicuşor, new entry)". „Azi, în deplină linişte sufletească, aleg liber. Am plecat 10 …