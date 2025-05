Oamenii care se simt odihniți cu doar patru ore de somn. Modificarea genetică care face posibil acest lucru

Unii oameni se pot simți perfect odihniți după doar patru ore de somn datorită unei mutații genetice rare, conform unui studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), citat de Live Science. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Stiripesurse.ro