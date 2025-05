Preşedintele sârb Vucic îi cere lui Putin gaze naturale la preţ redus

13:20

India a cerut reţelei sociale X să blocheze peste 8.000 de conturi, inclusiv unele ale presei internaţionale, a anunţat joi compania miliardarului Elon Musk, conform AFP.Platforma online a comunicat că se va conforma - cu reticenţă - ordinului pe care l-a numit and #39;cenzură and #39;. În caz contrar, s-ar fi expus unor sancţiuni, inclusiv amenzi mari şi arestarea unor angajaţi locali.În contextul conflictului cu Pakistanul, India a cerut interzicerea pe teritoriul său a accesului la conturile unor personalităţi politice, ale unor vedete şi ale unor media pakistaneze.X nu a precizat ce conturi sunt afectate, dar a afirmat că este vorba în special de presa internaţională şi de alţi utilizatori cunoscuţi.Cu o zi înainte, compania Meta a interzis în India, tot la cererea guvernului de la New Delhi, una din cele mai populare pagini de Instagram dedicate musulmanilor.În majoritatea cazurilor, executivul indian nu a indicat postările despre care consideră că încalcă legislaţia naţională şi nu a prezentat niciun fel de justificări pentru multe din conturile incriminate.X a confirmat că a început operaţiunile de blocare, dar şi-a exprimat dezacordul, acuzând and #39;o cenzură a conţinutului existent şi viitor and #39;, apreciată drept and #39;contrară dreptului fundamental la libertatea de exprimare and #39;. Compania a precizat că decizia and #39;nu este uşoară, dar este vital ca platforma să rămână accesibilă în India and #39;.Confruntările armate indo-pakistaneze de o violenţă fără precedent în ultimele decenii au declanşat şi un val de informaţii false online. India şi Pakistanul s-au acuzat reciproc, joi, de atacuri cu drone, îngrijorând şi mai mult comunitatea internaţională preocupată de conflictul între două puteri nucleare.Miercuri, forţele armate din ambele ţări au folosit artileria, iar anterior India recursese la lovituri aeriene în Pakistan. Guvernul indian a afirmat că a vizat o grupare răspunzătoare de atentatul din 22 aprilie soldat cu 26 de morţi în Kashmirul indian. Bombardamentele celor două părţi au provocat pierderea a cel puţin 48 de vieţi omeneşti, majoritatea victimelor fiind civile.