Un copac al ApaVital, rupt de furtună, a distrus mașina parcată pe interzis a unei șoferițe. Cine e vinovatul? Sentință surpriză a instanței

Astăzi, la cererea multor curioși ai rubricuței, care își aminteau ei că acuma ceva ani am dat noi ceva aicea cu niscai legături dintre Chirica și Simion, de pe vremea când erau amici (unii zic că întru SIE, dar noi ne abținem: n-avem dovada), ei bine, iată mai jos pulsulețul scris de noi la gazeta tipărită într-o zi de marți (of, trei ceasuri rele), pe 11 aprilie 2023: Articolul Întrebarea zilei: cine l-a creat pe George Simion la vremea lui şi ce legătură are acest creator cu Mihai Chirica? Dar oare cu SIE aripa Est?