Vladimir Putin propune negocieri directe de pace cu Ucraina pe 15 mai, la Istanbul

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, consideră că România se află într-o „cotitură istorică" şi că societatea românească are încă suficiente resurse pentru a stopa ascensiunea extremismului şi câştigarea turului al doilea al alegerilor prezidenţiale de către candidatul AUR, George Simon, informează Agerpres. „Eu cred că societatea românească are resurse suficiente să oprească extremismul. Există […]