Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian: O absolventă a facultății a reușit să cîștige un proiect și, în prezent, este în perioada de implementare pentru a dezvolta o mini-secție de înghețată la Botoșana

20:50

Produsul care a cîștigat cea de-a VI-a ediții a concursului FIA Food Fest organizat de Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava este o bere cu gust de brad. Conform decanului FIA, Mircea Oroian, "Green Beer este obținută prin fermentarea unui must compus din malț de orz, zer deproteinizat, sirop de […]