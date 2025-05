Industrializarea lui Fiat 500 Hybrid, cel mai avansat model din istoria seriei, a ajuns la startul asamblării în uzina Mirafiori

De la caracterul minimalist al primei generații și până la personalitatea șic-tilată, dublată de o complexitate consistentă a laturii tehnice, a fost un drum lung. În plus, Mirafiori este un loc încărcat de istorie pentru marca Fiat și producția modelului 500 Hybrid are un obiectiv estimat de peste 100.000 de unități pe an, la capacitate […]

• • •

