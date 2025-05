VIDEO. Percheziții la firme din domeniul serviciilor funerare, într-un dosar cu prejudiciu semnificativ

20:10

20 decembrie 1989: peste 20 000 de soldați americani invadează Panama pentru a înlătura regimul incomod și venal al generalului Manuel Antonio Noriega. „Această invazie – numită Operațiunea Just Cause – a marcat un prim pas timid, dar crucial, către „războaiele veșnice” de astăzi, notează Responsible Statecraft. Tratatul privind Canalul Panama din 1977 a fost […] The post Invazia americană în Panama, primul pas către „războaiele veșnice” first appeared on Ziarul National.