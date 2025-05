3 luni de șoc pentru sistemul energetic. Toate capacitățile de producție s-au dus în jos

14:50

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democraţii vor aştepta votul de duminică pentru a vedea pe ce drum o ia România și ce vor decide românii în privinţa viitorului preşedinte al ţării. Apoi, partidul va analiza toate variantele pe care le are. Prim-vicepreşedintele formațiunii social-democrate a menţionat că PSD poate fi în opoziţie sau poate […]