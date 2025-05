Av. Florentin Țuca: Urinatul în public ca proclamație revoluționară

21:30

Călin Georgescu, discurs extrem de puternic difuzat de Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS: „În aceste momente trăim adevărata încercare a Credinței” Redăm cuvântul lui Călin Georgescu în acest moment de cumpănă pentru neamul românesc: Dragii mei, tăcerea, așa cum știți, este plină de cuvinte care mocnesc în suflet și în gânduri. Dar tăcerea este uneori necesară. Așa că am tăcut. Am tăcut pentru că am vrut să ascult și pentru că, mai presus de orice, am vrut să vă ascult. Dar în loc să vă aud p...