Analiză. Cod Galben de îngrijorare în economia românească

14:10

Am fost și voi rămâne MEREU PSD-ist! Dar pe data de 18 mai tocmai PSD mă determină să votez pentru George SIMION! Pentru că M-AM SĂTURAT! Sunt PSD-ist de când mă știu. Am fost simpatizant, membru simplu, membru cu importante funcții de conducere, demnitar în guverne PSD. Am participat la multe campanii electorale, am lipit […]