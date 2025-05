Alertă de tsunami după ce un cutremur de 6,1 a lovit insula Creta

11:40

Poliția antiterorism din Londra investighează trei incendii separate, după ce un foc a izbucnit într-o casă deținută de premierul Keir Starmer, în primele ore ale dimineții de luni. Un bărbat de 21 de ani a fost arestat, marţi dimineaţă, sub suspiciunea de incendiere intenționată cu intenția de a pune viața în pericol, transmite BBC. Pompierii …