Trump s-a întâlnit la Riad cu preşedintele sirian după anunţul ridicării sancţiunilor împotriva Damascului

14:40

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară că îi este teamă pentru ţara noastră pentru că România nu poate avea […] The post Virgil Popescu: Mi-e teamă pentru ţara noastră. România nu poate avea un preşedinte – agresor / Am trăit pe pielea mea ce înseamnă agresivitatea lui George Simion – VIDEO appeared first on Financial Intelligence.